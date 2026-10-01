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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्तूबर से प्रदर्शन करेगी सीजेपी

Thu, 01 Oct 2026 04:23 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 01 Oct 2026 04:23 PM IST
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CJP to launch protest from Oct 2 to demand resignation of CEC Gyanesh Kumar: Abhijeet Dipke in Mumbai
अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक - फोटो : ANI

मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्तूबर से देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू करने का एलान किया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि सीईसी के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

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अभिजीत दीपके ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 2 अक्तूबर से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक सीईसी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक सीईसी ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते।
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उन्होंने कहा, सीईसी ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सीजेपी संस्थापक ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसमें नागरिक समाज की भी भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर गोवा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं, अक्तूबर के अंत से जंतर-मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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