बिहार स्कूल पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026: डमी प्रवेश पत्र जारी, इस तारीख तक सुधार का मौका

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट (SLET) 2026 का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। बोर्ड ने इसे 2 नवंबर 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

विज्ञापन

5 नवंबर 2026 तक करवा सकते हैं सुधार

डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें दर्ज सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें। यदि किसी विवरण में गलती मिलती है, तो निर्धारित समय के भीतर उसमें सुधार कर सकते हैं।

बीएसईबी ने डमी एडमिट कार्ड में त्रुटियों को ठीक करने के लिए करेक्शन विंडो भी उपलब्ध कराई है। उम्मीदवार 5 नवंबर 2026 तक आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपने विवरण जांच लें। करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

Bihar SLET Dummy Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख डमी एडमिट कार्ड जारी 2 नवंबर 2026 सुधार की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in

Bihar SLET Dummy Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं। वेबसाइट के लॉगिन पोर्टल पर जाएं। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। अब Bihar SLET Dummy Admit Card लिंक खोजें। लिंक पर क्लिक करके डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचें। यदि कोई त्रुटि है, तो करेक्शन विंडो के माध्यम से आवश्यक बदलाव करें और उन्हें सबमिट कर दें।

डमी एडमिट कार्ड में इन जानकारियों की जांच करें

डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरणों की जांच करनी चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

माता-पिता का नाम

फोटो

हस्ताक्षर

यदि इनमें से किसी भी जानकारी में गलती है, तो 5 नवंबर 2026 से पहले सुधार कर लें।

CBT मोड में होगी बिहार SLET 2026 परीक्षा

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का आयोजन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया जाएगा। परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे।