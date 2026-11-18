दिल्ली की डॉ. बी.आर. आंबेडकर यूनिवर्सिटी ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। विज्ञापन संख्या AUD/55-1(154)/Rect./2026/1140 के तहत कुल छह पदों पर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के पदों के लिए होगी।

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किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं?

विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना की तारीख 12 नवंबर 2026 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित होने के तीन सप्ताह के भीतर निर्धारित की गई है।

इस भर्ती में चार श्रेणियों के पद शामिल हैं। पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम समूह पदों की संख्या डिप्टी रजिस्ट्रार ग्रुप A 1 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप A 1 स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रुप B 1 स्टेनो ग्रुप C 3 कुल 6

डिप्टी रजिस्ट्रार का एक पद एससी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टेनो के पद अनारक्षित श्रेणी के हैं।

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कितनी मिलेगी सैलरी और क्या है आयु सीमा?

सभी पदों का वेतनमान सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित है।

पद पे लेवल अधिकतम आयु डिप्टी रजिस्ट्रार लेवल 12 50 वर्ष असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 35 वर्ष स्टैटिस्टिकल ऑफिसर लेवल 7 35 वर्ष स्टेनो लेवल 4 32 वर्ष

आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों के पात्र उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय और सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

किस पद के लिए क्या योग्यता जरूरी है?

डिप्टी रजिस्ट्रार: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ निर्धारित प्रशासनिक अनुभव भी जरूरी है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लेवल 10 या उससे ऊपर नौ वर्ष का प्रशासनिक अनुभव अथवा असिस्टेंट रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर पांच वर्ष का अनुभव शामिल है। अन्य उच्च शिक्षा या शोध संस्थानों का तुलनीय अनुभव भी मान्य हो सकता है।

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ निर्धारित प्रशासनिक अनुभव भी जरूरी है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लेवल 10 या उससे ऊपर नौ वर्ष का प्रशासनिक अनुभव अथवा असिस्टेंट रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर पांच वर्ष का अनुभव शामिल है। अन्य उच्च शिक्षा या शोध संस्थानों का तुलनीय अनुभव भी मान्य हो सकता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार: कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री अनिवार्य है। प्रशासन, योजना या जनसंपर्क से संबंधित क्षेत्र में अनुभव और विशेष शैक्षणिक योग्यता को वरीयता दी जा सकती है।

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री अनिवार्य है। प्रशासन, योजना या जनसंपर्क से संबंधित क्षेत्र में अनुभव और विशेष शैक्षणिक योग्यता को वरीयता दी जा सकती है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर: सांख्यिकी, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमैटिकल स्टैटिस्टिक्स या एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अर्थशास्त्र, गणित या वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उन्होंने संबंधित सांख्यिकी विषय पढ़ा हो। साथ में कम से कम एक वर्ष का संबंधित अनुभव जरूरी है।

सांख्यिकी, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथमैटिकल स्टैटिस्टिक्स या एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। अर्थशास्त्र, गणित या वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री वाले अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उन्होंने संबंधित सांख्यिकी विषय पढ़ा हो। साथ में कम से कम एक वर्ष का संबंधित अनुभव जरूरी है। स्टेनो: किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है। अंग्रेजी या हिंदी में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए।

किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है। अंग्रेजी या हिंदी में कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्टहैंड गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

पद समूह सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शुल्क ग्रुप A ₹1,000 ग्रुप B ₹500 ग्रुप C ₹300

एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है।

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट aud.delhi.gov.in पर जाकर भर्ती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए पहले पंजीकरण करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी विवरण भरकर जरूरी प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग फॉर्म भरना होगा और संबंधित शुल्क भी अलग जमा करना होगा। सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं या विश्वविद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) देना होगा। आवेदन संबंधी सहायता के लिए विश्वविद्यालय ने careersnts@aud.ac.in ईमेल जारी किया है।