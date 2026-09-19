एम्स नॉर्सेट-11 परिणाम: प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी, 55 से अधिक उम्मीदवार हुए सफल; फटाफट यहां देखें स्कोर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली ने 18 सितंबर को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (NORCET) 11 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

पहले चरण में 55,967 उम्मीदवार सफल

नॉरसेट-11 की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई। चरण-1 की परीक्षा 12 सितंबर 2026 को हुई, जबकि चरण-2 की परीक्षा 30 सितंबर 2026 को आयोजित हुई।

एम्स नॉर्सेट 11 की पहली चरण की परीक्षा में कुल 1,00,804 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इनमें से 55,967 उम्मीदवार अगले चरण के लिए सफल हुए हैं। इस भर्ती की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी और रिजल्ट के अनुसार 12,638 उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

विज्ञापन

दो चरणों में होती है चयन प्रक्रिया

एम्स नॉरसेट-11 की भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होती है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय मिलता है। इनमें 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड से, जबकि 80 प्रश्न नर्सिंग विषय से होते हैं। हर गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

दूसरे चरण में NORCET मुख्य परीक्षा होती है। इसमें 160 प्रश्न होते हैं और परीक्षा की अवधि 180 मिनट रहती है। सभी प्रश्न नर्सिंग विषय और केस आधारित होते हैं। इसमें भी गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। अंतिम मेरिट सूची केवल मुख्य परीक्षा यानी Stage-II में मिले अंकों के आधार पर तैयार होती है।