एम्स सीआरई 2026: विभिन्न समूहों की पुनर्परीक्षा के नतीजे घोषित, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Tue, 29 Sep 2026 07:52 PM IST
सार
AIIMS CRE Result 2026 OUT: एम्स नई दिल्ली ने एम्स सीआरई 2026 का परिणाम 29 सितंबर को जारी कर दिया है। 1,484 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार मेरिट सूची पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जानें स्कोरकार्ड देखने और परिणाम डाउनलोड करने का तरीका।
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विस्तार
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने एम्स सीआरई 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम ऑनलाइन मेरिट सूची पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। ऐसे में मेरिट सूची देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को किसी प्रवेश विवरण की जरूरत नहीं होगी।
एम्स सामान्य भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन विभिन्न एम्स संस्थानों और भाग लेने वाले केंद्रीय संस्थानों में गैर-संकाय तथा गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए किया गया था। इस भर्ती चक्र में कनिष्ठ अभियंता समेत समूह बी और समूह सी के विभिन्न पद शामिल हैं। 2026 भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,484 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।
परीक्षा कब आयोजित हुई थी?
एम्स सीआरई 2026 की परीक्षा 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे थे। अब संबंधित समूह कोड के लिए मेरिट सूची जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक देखकर परिणाम की स्थिति जांच सकते हैं।
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एम्स सीआरई परिणाम 2026 को समूह कोड 20, 28, 32, 33, 48 और 58 के लिए जारी किया गया है। इन समूहों के अंतर्गत विभिन्न कनिष्ठ अभियंता, समूह बी और समूह सी के गैर-संकाय तथा गैर-शिक्षण पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को अपनी संबंधित मेरिट सूची में अपना अनुक्रमांक जांचना चाहिए।
स्कोरकार्ड कैसे देखें?
मेरिट सूची के अलावा उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं। स्कोरकार्ड के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उम्मीदवार पहचान पत्र और पासवर्ड की मदद से प्रवेश करना होगा। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रदर्शन और परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
परिणाम कैसे डाउनलोड करें?
परिणाम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद नवीनतम सूचना वाले भाग में एम्स सीआरई परिणाम 2026 पीडीएफ का लिंक खोजें। संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद उपलब्ध परिणाम पीडीएफ खोलें और उसमें अपना अनुक्रमांक खोजकर परिणाम की स्थिति जांचें।
परिणाम कहां से मिलेगा?
उम्मीदवार एम्स सीआरई परिणाम और स्कोरकार्ड से संबंधित जानकारी एम्स नई दिल्ली की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेरिट सूची पीडीएफ के लिए अलग से प्रवेश विवरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार को अपने निर्धारित प्रवेश विवरण का इस्तेमाल करना होगा। परिणाम डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उचित रहेगा।
परिणाम कहां से मिलेगा?
उम्मीदवार एम्स सीआरई परिणाम और स्कोरकार्ड से संबंधित जानकारी एम्स नई दिल्ली की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेरिट सूची पीडीएफ के लिए अलग से प्रवेश विवरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार को अपने निर्धारित प्रवेश विवरण का इस्तेमाल करना होगा। परिणाम डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उचित रहेगा।
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एम्स सामान्य भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन विभिन्न एम्स संस्थानों और भाग लेने वाले केंद्रीय संस्थानों में गैर-संकाय तथा गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए किया गया था। इस भर्ती चक्र में कनिष्ठ अभियंता समेत समूह बी और समूह सी के विभिन्न पद शामिल हैं। 2026 भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1,484 रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।
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परीक्षा कब आयोजित हुई थी?
एम्स सीआरई 2026 की परीक्षा 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे थे। अब संबंधित समूह कोड के लिए मेरिट सूची जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक देखकर परिणाम की स्थिति जांच सकते हैं।
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एम्स सीआरई परिणाम 2026 को समूह कोड 20, 28, 32, 33, 48 और 58 के लिए जारी किया गया है। इन समूहों के अंतर्गत विभिन्न कनिष्ठ अभियंता, समूह बी और समूह सी के गैर-संकाय तथा गैर-शिक्षण पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को अपनी संबंधित मेरिट सूची में अपना अनुक्रमांक जांचना चाहिए।
स्कोरकार्ड कैसे देखें?
मेरिट सूची के अलावा उम्मीदवार अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड भी देख सकते हैं। स्कोरकार्ड के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने उम्मीदवार पहचान पत्र और पासवर्ड की मदद से प्रवेश करना होगा। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के व्यक्तिगत प्रदर्शन और परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
परिणाम कैसे डाउनलोड करें?
परिणाम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद नवीनतम सूचना वाले भाग में एम्स सीआरई परिणाम 2026 पीडीएफ का लिंक खोजें। संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद उपलब्ध परिणाम पीडीएफ खोलें और उसमें अपना अनुक्रमांक खोजकर परिणाम की स्थिति जांचें।
परिणाम कहां से मिलेगा?
उम्मीदवार एम्स सीआरई परिणाम और स्कोरकार्ड से संबंधित जानकारी एम्स नई दिल्ली की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेरिट सूची पीडीएफ के लिए अलग से प्रवेश विवरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार को अपने निर्धारित प्रवेश विवरण का इस्तेमाल करना होगा। परिणाम डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उचित रहेगा।
परिणाम कहां से मिलेगा?
उम्मीदवार एम्स सीआरई परिणाम और स्कोरकार्ड से संबंधित जानकारी एम्स नई दिल्ली की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट पर देख सकते हैं। मेरिट सूची पीडीएफ के लिए अलग से प्रवेश विवरण की आवश्यकता नहीं है, जबकि व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देखने के लिए उम्मीदवार को अपने निर्धारित प्रवेश विवरण का इस्तेमाल करना होगा। परिणाम डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उचित रहेगा।