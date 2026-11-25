अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), बिलासपुर ने फैकल्टी पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 73 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लेक्चरर (असिस्टेंट प्रोफेसर) पद भी हैं। भर्ती सीधे नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और संविदा आधार पर होगी। ऑनलाइन गूगल फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे और आवेदन की हार्ड कॉपी पहुंचने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे है।

भर्ती की प्रमुख जानकारी

विवरण जानकारी संस्थान AIIMS बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश विज्ञापन संख्या AIIMS-BLS(B-I)(2)(5)(Vol-VI)/25-1631 कुल फैकल्टी पद 73 पद प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे हार्ड कॉपी की अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2026, शाम 5 बजे आयु व अनुभव की गणना की तारीख 21 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट aiimsbilaspur.edu.in

पदों का विवरण

पद रिक्तियां नियुक्ति का आधार प्रोफेसर 20 सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति एडिशनल प्रोफेसर 20 सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा एसोसिएट प्रोफेसर 30 सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर 3 केवल संविदा लेक्चरर, नर्सिंग (असिस्टेंट प्रोफेसर) अधिसूचना में संख्या नहीं दी गई नियमित

पदों में एनेस्थीसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी सहित विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताएं शामिल हैं। रिक्तियों का विभाग और आरक्षण श्रेणी के अनुसार विवरण आधिकारिक अधिसूचना में दिया गया है।

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शैक्षणिक योग्यता क्या तय की गई है?

मेडिकल फैकल्टी पदों के लिए: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त एमबीबीएस और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता—एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच—होनी चाहिए। राज्य चिकित्सा परिषद, एमसीआई या एनएमसी में वैध पंजीकरण भी आवश्यक है। डीएनबी योग्यता वाले उम्मीदवारों को अधिसूचना में बताए गए नियमों के अनुसार समकक्षता संबंधी दस्तावेज देने होंगे।

उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त एमबीबीएस और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता—एमडी/एमएस/डीएम/एमसीएच—होनी चाहिए। राज्य चिकित्सा परिषद, एमसीआई या एनएमसी में वैध पंजीकरण भी आवश्यक है। डीएनबी योग्यता वाले उम्मीदवारों को अधिसूचना में बताए गए नियमों के अनुसार समकक्षता संबंधी दस्तावेज देने होंगे। विज्ञापन विज्ञापन नर्सिंग लेक्चरर के लिए: मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से नर्सिंग में मास्टर डिग्री और राज्य या राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद में नर्स एवं मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण जरूरी है। एमएससी के बाद कम से कम पांच वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए, जिसमें मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान में कम से कम दो वर्ष का पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव शामिल हो।

आयु सीमा

आयु की गणना 21 दिसंबर 2026 के आधार पर होगी।

पद सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु प्रोफेसर 58 वर्ष एडिशनल प्रोफेसर 58 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर 50 वर्ष असिस्टेंट प्रोफेसर 50 वर्ष नर्सिंग लेक्चरर 50 वर्ष

प्रतिनियुक्ति और सेवानिवृत्त फैकल्टी की नियुक्ति के लिए अलग आयु सीमाएं निर्धारित हैं। अधिसूचना के अनुसार, सेवानिवृत्त फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक है। एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी-एनसीएल को तीन वर्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पांच वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमानुसार 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनारक्षित पदों पर आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को आयु में छूट नहीं मिलेगी।

वेतन कितना मिलेगा?

वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार होगा। मेडिकल डिग्रीधारकों को नियमानुसार एनपीए भी देय होगा।

पद वेतन स्तर मूल वेतनमान प्रोफेसर 14A ₹1,68,900–₹2,20,400 एडिशनल प्रोफेसर 13A2 ₹1,48,200–₹2,11,400 एसोसिएट प्रोफेसर 13A1 ₹1,38,300–₹2,09,200 असिस्टेंट प्रोफेसर 12 ₹1,01,500–₹1,67,400 नर्सिंग लेक्चरर 11 ₹67,700–₹2,08,700

चयन प्रक्रिया

आवेदनों और शुल्क की जांच के बाद उम्मीदवारों को अनुभव, मरीजों की देखभाल, शिक्षण एवं शोध कार्य, शोध प्रकाशनों और प्रशासनिक अनुभव जैसे मानकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर संस्थान लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा भी करा सकता है।

आवेदन शुल्क

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एम्स बिलासपुर में चयन समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ऑनलाइन साक्षात्कार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने अकादमिक कार्य, क्लिनिकल उपलब्धियों, शोध प्रकाशनों और भविष्य की योजना पर पांच मिनट की पावरपॉइंट प्रस्तुति देनी होगी।

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क जीएसटी सहित 2,360 रुपये है। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। भुगतान की रसीद ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी और उसकी स्व-सत्यापित प्रति हार्ड कॉपी के साथ लगानी होगी।

आवेदन कैसे करें?

एम्स बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट aiimsbilaspur.edu.in पर जाएं और भर्ती अधिसूचना व निर्धारित आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।

निर्धारित शुल्क का एनईएफटी से भुगतान कर रसीद सुरक्षित रखें।

आवेदन फॉर्म, करियर ग्राफ और प्रस्तुति से जुड़े निर्धारित दस्तावेज तैयार करें।

14 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक आधिकारिक गूगल फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।

आवेदन की प्रिंटेड प्रति पर हस्ताक्षर करें। प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां और प्रस्तुति वाली पेन ड्राइव संलग्न करें।

पूरा आवेदन 21 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित पते पर पहुंचना चाहिए:

उप निदेशक (प्रशासन), प्रशासनिक ब्लॉक, तीसरी मंजिल, AIIMS कोठीपुरा, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश – 174037



लिफाफे पर पद और विभाग का नाम लिखना जरूरी है। हार्ड कॉपी समय पर न पहुंचने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।