{"_id":"6272f8c7b1d41f16cf217a8a","slug":"sc-refuses-to-stay-jharkhand-panchayat-polls-junks-petition","type":"story","status":"publish","title_hn":"याचिका खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 05 May 2022 03:35 AM IST