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झारखंड: इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, साथ रहने की जिद लेकर थाने पहुंचीं दो युवतियां

Sun, 25 Oct 2026 10:44 AM IST
प्रशांत तिवारी रांची, न्यूज डेस्क, अमर उजाला
रांची, न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रशांत तिवारी Updated Sun, 25 Oct 2026 10:44 AM IST
सार

गुमला में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती के बाद प्रेम संबंध में आईं लोहरदगा और झांसी की दो युवतियों के साथ रहने के फैसले का मामला महिला थाने पहुंचा। परिजनों की मौजूदगी में हुई बातचीत के बाद लोहरदगा की युवती को एक महीने तक परिवार के साथ रहने का समय दिया गया है। इसके बाद भी अगर वह अपने फैसले पर कायम रहती है, तो परिजन उसे झांसी की युवती के साथ जाने की अनुमति देंगे।

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Romance blossoms Instagram two young women arriv police station insisting on living together in gumla Jharkhan
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुमला में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती और प्रेम संबंध के बाद एक-दूसरे के साथ रहने की इच्छा जताने वाली दो युवतियों का मामला महिला थाने पहुंच गया है। परिजनों की मौजूदगी में हुई बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच एक महीने का समय तय हुआ है। सर्वसम्मत फैसले के तहत लोहरदगा की युवती एक महीने तक अपने स्वजनों के साथ रहेगी, जहां उसके परिवार के सदस्य उसे समझाने का प्रयास करेंगे।

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सोशल मीडिया से शुरू हुआ संबंध
दोनों युवतियों के बीच बातचीत की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से हुई थी। धीरे-धीरे यह साधारण बातचीत गहरी दोस्ती में बदली और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। इसके बाद दोनों युवतियों ने एक साथ जीवन बिताने की इच्छा जताई। जब दोनों के इस निर्णय की जानकारी परिजनों को हुई, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों युवतियां अपनी बात रखने के लिए खुद महिला थाने पहुंच गईं। इसके बाद पुलिस ने लोहरदगा निवासी युवती के परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया।
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महिला थाने में बनी सहमति
महिला थाना परिसर में परिजनों की उपस्थिति में दोनों पक्षों को आमने-सामने बिठाकर बातचीत कराई गई। वार्ता के दौरान मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और युवती को सोचने का अवसर देने पर सहमति बनी। तय शर्त के अनुसार लोहरदगा की युवती एक महीने तक अपने परिवार के साथ ही निवास करेगी। इस दौरान परिवार के लोग उसे समझाकर उसका मन बदलने का प्रयास करेंगे। यदि एक महीने की अवधि पूरी होने के बाद भी लोहरदगा की युवती अपने परिवार के बजाय झांसी की युवती के साथ जाने के निर्णय पर अडिग रहती है, तो परिजन उसे जाने की अनुमति दे देंगे।
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फैसले के लिए एक महीने का इंतजार
थाने में हुई इस सहमति के बाद झांसी की युवती फिलहाल लोहरदगा में ही रुकी हुई है और अंतिम फैसले का इंतजार कर रही है। दोनों युवतियों की इच्छा साथ रहने की है, लेकिन तय समझौते के कारण फिलहाल दोनों अलग-अलग रह रही हैं। लोहरदगा की युवती अपने परिवार के साथ रहकर अपना फैसला करेगी, जबकि झांसी की युवती को एक महीने की समय सीमा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

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