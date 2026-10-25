झारखंड: पत्नी की हत्या कर घर में ही दफनाया शव, आरोपी पति हिरासत में; बेटियों को शक हुआ तो खुला मामला

चाईबासा जिले के पांड्रासाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तुंगी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी और शव को घर के कमरे की जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जमीन खुदवाकर महिला का सड़ा-गला शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति राम हांसदा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि घटनास्थल को सील कर दिया गया है।

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