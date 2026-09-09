चतरा में पुलिस पर पत्थरों की बारिश: महिला को बंधक बनाए जाने की सूचना पर बवाल, थाना प्रभारी समेत आधा दर्जन घायल

चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सिदपा गांव में एक महिला को बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। हमले में सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल उरांव समेत करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को चार राउंड फायरिंग करनी पड़ी।

महिला को बंधक बनाए जाने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस

बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सिदपा गांव में एक महिला को बंधक बनाकर रखा गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम गांव पहुंची। पुलिस ने आरोपी बताए जा रहे युवक-युवती को ग्रामीणों की भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान ग्रामीण अचानक उग्र हो गए और पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

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थाना प्रभारी के गर्दन और हाथ में लगी चोट

पथराव की घटना में सदर थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल उरांव के गर्दन और हाथ में चोट लगी है। अन्य घायल पुलिसकर्मियों को भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। थाना प्रभारी अनिल उरांव का इलाज एनटीपीसी अस्पताल में चल रहा है।

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भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग

स्थिति लगातार बिगड़ती देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चार राउंड फायरिंग की। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की भीड़ के बीच फंसे युवक-युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और पुलिस टीम पर पथराव करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पहचान के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। घटना के बाद गांव में पुलिस की गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।