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झारखंड: डोरंडा में अपराधियों ने की कई राउंड फायरिंग, गोलियों की आवाज से मचा हड़कंप

Mon, 14 Sep 2026 07:54 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 14 Sep 2026 07:54 AM IST
सार

रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

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ranchi doranda firing criminals multiple rounds shooting police investigation
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में बीती रात अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। अचानक गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही डोरंडा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ आसपास के लोगों से भी घटना के बारे में जानकारी ली।

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फायरिंग कहां से हुई, कितने अपराधी थे? जांच में जुटी पुलिस

पुलिस टीम यह पता लगाने में जुटी है कि गोलियां किस जगह से चलाई गईं और फायरिंग में कितने अपराधी शामिल थे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि फायरिंग करने वालों की पहचान हो सके। पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास मिले सुरागों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

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किसी के घायल होने की सूचना नहीं

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, अपराधियों ने कई राउंड गोलियां चलाईं। हालांकि, फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं है। घटना के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है।

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विवाद और वर्चस्व समेत कई पहलुओं पर जांच

पुलिस फायरिंग के पीछे आपसी विवाद, वर्चस्व की लड़ाई या किसी अन्य आपराधिक कारण की आशंका को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही फायरिंग की असली वजह और इसमें शामिल अपराधियों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास जारी है।

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