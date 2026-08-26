झारखंड: रांची में नीट-पीजी परीक्षा को लेकर सख्ती, 4 केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

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रांची में 30 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए चारों परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।