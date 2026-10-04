झारखंड: जेपीएससी परीक्षा धांधली की जांच में बड़ा एक्शन! हजारीबाग से दो सगे भाई गिरफ्तार, पूरे नेटवर्क की तलाश

चौदहवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में कथित धांधली की जांच कर रही सीआईडी को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी की विशेष टीम ने हजारीबाग में छापेमारी कर दो सगे भाइयों दीपक राणा और ओमप्रकाश राणा को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़े नेटवर्क की अहम कड़ी थे।

तकनीकी सुरागों से आरोपियों तक पहुंची सीआईडी

सीआईडी को जांच के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल और कथित मिलीभगत के जरिये परीक्षा में सफलता हासिल करने से जुड़े कई अहम साक्ष्य मिले हैं। तकनीकी सुरागों और दस्तावेजों की जांच से मिली जानकारी के आधार पर जांच टीम ने दोनों भाइयों की पहचान की।

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इसके बाद विशेष टीम ने हजारीबाग में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के बाद उन्हें आगे की पूछताछ के लिए रांची लाया गया। एजेंसी अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर परीक्षा में हुई कथित धांधली की अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

पूरे नेटवर्क का पता लगाने पर फोकस

सीआईडी की जांच अब दोनों आरोपियों के संपर्कों और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने पर केंद्रित है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में दोनों भाइयों की क्या भूमिका थी, उनके संपर्क में और कौन-कौन लोग थे और परीक्षा में कथित धांधली का नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था।

रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी

सीआईडी दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। रिमांड के दौरान एजेंसी उनसे धांधली से जुड़े नेटवर्क, अन्य आरोपियों से संपर्क और अब तक सामने आए साक्ष्यों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा सकती है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है।