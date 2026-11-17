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इस अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने रोहिणी जिले के बेगमपुर थाना क्षेत्र से हरियाणा निवासी लक्ष्मण को गिरफ्तार किया। पुलिस की तलाशी में लक्ष्मण के पास से 300 ग्राम अवैध हेरोइन और करीब तीन लाख रुपये नकद राशि बरामद हुई थी। बेगमपुर पुलिस और विशेष जांच टीम ने जब लक्ष्मण से गहनता से पूछताछ की, तो उसने नशे की इस बड़ी खेप के मुख्य स्रोतों और तस्करी के रास्ते से जुड़े कई अहम सुराग दिए। आरोपी लक्ष्मण की निशानदेही और उसकी ओर से दी गई सूचना के आधार पर स्पेशल सेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चतरा जिले के मानामात गांव निवासी प्रकाश महतो को गिरफ्तार कर लिया।प्रकाश महतो से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में तस्करी के पूरे तंत्र की परतें खुलती चली गईं। पूछताछ के दौरान प्रकाश ने स्वीकार किया कि वह इस गिरोह के लिए बतौर कूरियर कार्य करता था। उसने चतरा के चार प्रमुख व्यक्तियों मनीष यादव, दीपक यादव, दिलीप महतो और भानु महतो के नामों का स्पष्ट खुलासा किया। प्रकाश ने बताया कि वह इन्हीं व्यक्तियों से हेरोइन की खेप हासिल करता था और फिर उस नशीले पदार्थ को हरियाणा के लक्ष्मण तक सुरक्षित पहुंचाता था। इस महत्वपूर्ण खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए चतरा में अपनी गतिविधि तेज कर दी।जानकारियों की पुष्टि करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चतरा पहुंचकर भानु, दिलीप महतो और दीपक यादव के घरों पर नोटिस चिपकाए। एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत जारी इन नोटिसों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को कथित अपराध से जुड़ी जानकारी देने और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस के अनुसार तीनों व्यक्तियों को 22 नवंबर को रोहिणी के सेक्टर-4 स्थित विशेष स्टाफ कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर हेरोइन की आपूर्ति, परिवहन और अन्य संलिप्त लोगों के बारे में सटीक तथ्य हासिल करना है।