हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के खेरौन गांव में जमीन विवाद को लेकर आठ माह की गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ-साथ बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों की भी पिटाई कर दी। इस दौरान सोने के आभूषण छीनने का भी आरोप लगाया गया है। घटना में घायल महिला बबीता देवी को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है।

मामले को लेकर महिला के पति अनिल यादव ने बरही थाना में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आवेदन के अनुसार, 16 नवंबर को बबीता देवी अपने मायके से घर लौटी थीं। इसी दौरान उन्होंने घर के सामने गैरमजरुआ जमीन पर निर्माण कार्य होते देखा। इसका विरोध करने पर ज्योति यादव समेत अन्य लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी।

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद कई लोग एकजुट होकर लोहे की रॉड और ईंट-पत्थर से हमला करने लगे। मारपीट के दौरान आठ माह की गर्भवती बबीता देवी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं। उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

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आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची बबीता देवी की बड़ी गोतनी पूनम देवी और उनके पति अशोक यादव की भी पिटाई की गई। वहीं, घटना का वीडियो बना रहे महिला के पिता हरि यादव के साथ मारपीट की गई और उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई। शिकायत के मुताबिक, बबीता देवी का मंगलसूत्र और कान की बाली तथा पूनम देवी का मंगलसूत्र भी छीन लिया गया।

घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से बबीता देवी को बरही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया गया। अनिल यादव ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।