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महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस का निधन 23 नवंबर, 1937 को गिरिडीह स्थित उनके आवास 'शांति भवन' में हुआ था। इस ऐतिहासिक भवन को वर्तमान में सर जेसी बोस संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक के निधन के 89 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस परिसर में रखा उनका लोहे का संदूक आज तक नहीं खोला गया है। ऐसी प्रबल आशंका है कि इस संदूक के अंदर वैज्ञानिक के महत्वपूर्ण शोधों से संबंधित अमूल्य दस्तावेज और पांडुलिपियां सुरक्षित रखी हो सकती हैं। यह शोध दस्तावेज वैज्ञानिक जगत और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसी महत्व को देखते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि इस रहस्यमयी संदूक को खोलने का उपयुक्त समय अब आ गया है।मामले की सुनवाई के समय उच्च न्यायालय की पीठ ने संग्रहालय भवन की बदहाल और जर्जर स्थिति पर भी गहरा असंतोष प्रकट किया। अदालत ने कहा कि संग्रहालय की तरह ही झारखंड के कई अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी प्रशासनिक उदासीनता झेल रहे हैं। पीठ ने पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के विभाग को निर्देश दिया कि वह राज्य भर के सभी प्रमुख धरोहर स्थलों की पहचान करे। इसके बाद इन ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार और उचित संरक्षण के लिए प्रभावी दीर्घकालिक योजना बनाकर उसे लागू करे।उच्च न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामलों के सचिव तथा गिरिडीह के उपायुक्त को मामले में पक्षकार बनाया है। अदालत ने इन दोनों उच्च अधिकारियों को अपना-अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले को अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश की प्रति राज्य के अधिवक्ता को सौंप दी गई है। उल्लेखनीय है कि सर जगदीश चंद्र बोस रेडियो विज्ञान और पादप शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ, मिलीमीटर वेव, माइक्रोवेव ऑप्टिक्स उपकरण, सॉलिड-स्टेट सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, फोटोसिंथेटिक बबलर तथा सोष्णुग्राफ जैसे अनेक क्रांतिकारी वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार किया था।