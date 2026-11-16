झारखंड: सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव की तैयारी तेज, जेएमएम की प्रतिष्ठा दांव पर

लोक आस्था के महापर्व छठ और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब झारखंड की सियासत का केंद्र गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव बन गया है। निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। नियमानुसार, विधानसभा सीट रिक्त होने के छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है।

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद गिरिडीह विधानसभा सीट रिक्त हुई है। उपचुनाव की तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई थीं, लेकिन पर्व-त्योहारों के कारण राजनीतिक गतिविधियों की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई थी। अब छठ महापर्व संपन्न होने के साथ ही सभी प्रमुख दलों ने इस सीट पर अपनी रणनीति बनाने और चुनावी समीकरण साधने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।

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गिरिडीह विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कब्जे में थी। ऐसे में पार्टी के सामने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि झामुमो दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं, भाजपा की ओर से अनंत प्रताप देव और रवींद्र राय के नामों की चर्चा है। इसके अलावा जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है।

इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन तथा गांडेय विधायक कल्पना सोरेन की भूमिका अहम रहने वाली है। दोनों पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। झामुमो के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना प्रतिष्ठा का सवाल माना जा रहा है। वहीं, भाजपा भी सीट पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान गिरिडीह में लगातार कैंप कर सकते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की घोषणा होने से पहले ही गिरिडीह का सियासी पारा चढ़ने लगा है।