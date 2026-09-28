फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   BJP lodges FIR against the smearing of soot on Dr. Syama Prasad Mukherjee's statue.

झारखंड: प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर चेहरे पर पोती कालिख, रांची में भाजपा ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की

Mon, 28 Sep 2026 04:52 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 04:52 PM IST
सार

रांची के हरमू मुख्य मार्ग पर स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने और चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में भाजपा नेताओं ने विरोध जताया है। पार्टी नेताओं ने अरगोड़ा थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर

विज्ञापन
BJP lodges FIR against the smearing of soot on Dr. Syama Prasad Mukherjee's statue.
पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाते भाजपा के नेता

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रांची के हरमू मुख्य मार्ग पर स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त करने और चेहरे पर कालिख पोतने का मामला सामने आने के बाद भाजपा नेताओं में आक्रोश है। घटना के विरोध में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरगोड़ा थाना पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। भाजपा ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए दोषियों की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की है।

विज्ञापन

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे। उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करना और चेहरे पर कालिख पोतना केवल एक प्रतिमा का अपमान नहीं, बल्कि महापुरुषों के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा गंभीर विषय है।

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रतिमा के चेहरे पर कालिख पोतने से डॉ. मुखर्जी के विचारों और उनके योगदान की रोशनी को धुंधला नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतुल शाहदेव ने घटना को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर लोगों के बीच विश्वास कायम करना चाहिए।



ये भी पढ़ें- बिहार में आसमान तक उठा पानी का ‘बवंडर’: तेज हवा-बारिश के बीच दिखा दुर्लभ नजारा, मौसम विभाग ने क्या बताया?

शिकायतकर्ता भाजपा नेता इंद्रजीत यादव ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में विचारों का मुकाबला विचारों से होना चाहिए, न कि ऐसी घटनाओं से। उन्होंने प्रशासन से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने और घटना के पीछे की पूरी जानकारी सामने लाने की मांग की। भाजपा नेताओं ने कहा कि मामले को लेकर पार्टी लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed