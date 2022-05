{"_id":"6275d708427b8531ea1fd67b","slug":"pooja-singhal-case-how-ed-prepared-blueprint-against-woman-ias-officer","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूजा सिंघल मामला: महिला IAS अधिकारी के खिलाफ कैसे तैयार हुआ कार्रवाई का खाका, एक दिन पहले ही ईडी ने जमा लिया था डेरा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sat, 07 May 2022 07:48 AM IST