Vice-President Election: झामुमो ने किया अल्वा के समर्थन का एलान, मायावती धनखड़ के पक्ष में

छह अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आज बसपा प्रमुख मायावती ने जहां एनडीए के प्रत्याशी व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के समर्थन का एलान किया, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चे (JMM) ने विपक्ष की साझा प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा का। आंकड़ों के खेल में धनखड़ भारी नजर आ रहे हैं।

Jharkhand Mukti Morcha (JMM) extends its support to Opposition candidate Margaret Alva in the vice-Presidential election pic.twitter.com/MxC1QnRqVe