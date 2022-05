{"_id":"627ee5e14acb2658db442b2e","slug":"jharkhand-panchayat-polls-1st-phase-today-covering-72-blocks-in-21-districts","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड: पहले चरण में 1127 पंचायतों के लिए मतदान आज, 52 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, रांची। Published by: देव कश्यप Updated Sat, 14 May 2022 04:42 AM IST