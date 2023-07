Jharkhand: बाइक टकराने को लेकर रांची में दो गुटों के बीच मारपीट, केस दर्ज, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

रांची के हरमू बाजार इलाके में शनिवार को एक मोटरसाइकिल (बाइक) के दूसरी खड़ी मोटरसाइकिल से टकरा जाने के बाद दो समूहों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक दुकानदार का आरोप है कि किसी ने उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। दुकानदार ने उस व्यक्ति से मुआवजे की मांग की। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई।

#WATCH | Jharkhand: Morning visuals from Ranchi's Harmu market, where a clash erupted between two groups over hitting a parked bike last night. Police force has been deployed in the area. pic.twitter.com/9W18LqMsSE