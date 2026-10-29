जेएसएससी भर्ती: लगातार बारिश से रुकी सहायक कारापाल की दौड़, नई तारीख जल्द होगी घोषित

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पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने की आधिकारिक सूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। आयोग द्वारा जल्द ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को नई तारीख की जानकारी मिल सकेगी।कर्जन ग्राउंड स्टेडियम में प्रतिदिन लगभग दो हजार अभ्यर्थियों की दौड़ और शारीरिक माप परीक्षण कराने की पूरी व्यवस्था की गई थी। निर्धारित मापदंडों के अनुसार, पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ छह मिनट में पूरी करनी है। वहीं, महिला अभ्यर्थियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने की समयसीमा 10 मिनट निर्धारित की गई है। बारिश के कारण मैदान में कीचड़ और पानी भर जाने से अभ्यर्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। संपूर्ण चयन प्रक्रिया की निगरानी पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक और स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम कर रही है। बारिश से मैदान की स्थिति प्रभावित होने पर प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा हेतु परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया। अब आयोग की ओर से जल्द ही नई तिथि की घोषणा किए जाने की संभावना है, जिसके बाद अभ्यर्थी अपनी शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले सकेंगे।