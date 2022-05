{"_id":"62743a7709c35373da359c73","slug":"court-sentenced-life-term-for-raping-murdering-woman-to-eight-people-in-jharkhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड: महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आठ लोगों को उम्रकैद, सभी को देना होगा एक लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, मेदिनीनगर (झारखंड) Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 06 May 2022 02:29 AM IST