बोकारो गोलीकांड में घायल रोहित की मौत: गर्दन में फंसी गोली बनी जानलेवा, मृतकों की संख्या बढ़कर तीन

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गोलीबारी की इस घटना में रोहित को चार से अधिक गोलियां लगी थीं। रांची के मेदांता अस्पताल में चिकित्सकों ने शल्य चिकित्सा के दौरान उसके सिर, कमर और जांघ में फंसी गोलियों को तो बाहर निकाल लिया था, लेकिन गर्दन में फंसी गोली को नहीं निकाला जा सका। गंभीर हालत में उसका लगातार इलाज चल रहा था। इसके बाद बुधवार को उसने अंतिम सांस ली। 17 सितंबर की देर शाम हुई इस घटना के तुरंत बाद रोहित को प्राथमिक इलाज के लिए चंद्रपुरा अस्पताल ले जाया गया था। वहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बोकारो जनरल अस्पताल भेजा गया। इसके बाद अगले दिन बेहतर इलाज के लिए रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।चंद्रपुरा डीवीसी कॉलोनी स्थित पश्चिमपल्ली के क्वार्टर संख्या एच/एम-14 में 17 सितंबर की देर शाम अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमलावरों ने नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी रेणु देवी को मौत के घाट उतार दिया था। वारदात के 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस हमलावरों की पहचान करने और हत्या के कारणों का पर्दाफाश करने में नाकाम रही है। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, कागजात और विभिन्न सुरागों की गहराई से छानबीन कर रही है।ये भी पढ़ें-हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को उम्मीद थी कि रोहित के होश में आने और उसका बयान दर्ज कराने के बाद घटना से जुड़े अहम सुराग हासिल हो सकेंगे। अब रोहित की मौत के बाद पुलिस की यह अंतिम उम्मीद भी समाप्त हो गई है। ऐसे में पुलिस के सामने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। अब पुलिस पूरी तरह से घटनास्थल से जुटाए गए भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी जांच और फॉरेंसिक सुरागों के भरोसे ही मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। मृतक रोहित के शव का पोस्टमार्टम रांची में कराया जाएगा।