{"_id":"6282c86da7181623887b2ea1","slug":"400-wheat-bags-seized-in-hazaribag-two-held","type":"story","status":"publish","title_hn":"झारखंड : हजारीबाग में छापेमारी के दौरान गेहूं की 400 बोरियां जब्त, दो लोग को गिरफ्तार किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, हजारीबाग। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 17 May 2022 03:25 AM IST