विश्व पर्यावरण दिवस: पीएम मोदी 5 जून को खास कार्यक्रम में होंगे शरीक, यह रहेगा इस बार का विषय

विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पांच जून को सुबह 11 बजे खास कार्यक्रम होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक होंगे। इस साल के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैविक ईंधन को बढ़ावा' रहेगा।

Prime Minister Narendra Modi will participate in the World Environment Day event on 5 June at 11am via video conferencing. The theme for this year’s event is ‘promotion of biofuels for better environment’ pic.twitter.com/Qcom4kHrqv