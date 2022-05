Karnataka News: महिला वकील की लात-घूसों से सरेआम पिटाई, तमाशा देखते रहे लोग 

कर्नाटक के बागलकोट में एक महिला की सरेआम पिटाई कर दी गई। उसे लात-घूसों से बीच बाजार मारा गया। आरोपी उसके पेट पर लात मारता रहा, थप्पड़ों की बौछार करता रहा। महिला वकील गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आसपास खड़े लोगों में कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। हालांकि, बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

#SHOCKING A #woman #lawyer named Sangeetha was brutally assaulted and injured at #Bagalkote #Karnataka. #Worse: many people watched and didn't come forward to help her. Sangeetha and her assaulter Mahantesh are neighbours.And they had differences over some issue pic.twitter.com/D3KhJRc2fU