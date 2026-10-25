तमिलनाडु की राजनीति में उतरेंगे धनुष?: भारी बारिश भी नहीं रोक पाई फैंस का जुनून, धनुष को देखने उमड़ीं महिलाएं

तमिल फिल्मों के सुपरस्टार धनुष रविवार को चेन्नई में अपने फैन क्लब की महिला विंग के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। एक निजी कॉलेज में होने वाली इस बैठक को लेकर उनके प्रशंसकों में काफी उत्साह है। वहीं, हाल के दिनों में उनके फैन क्लब में हुए बदलावों के बाद धनुष के राजनीति में आने की अटकलें भी तेज हो गई हैं।

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