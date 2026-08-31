सोनिया गांधी की किताब पर क्यों थमी बात?: पेंगुइन इंडिया ने आरोपों को किया खारिज; प्रकाशन रोकने की बताई वजह

सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के भारत में प्रकाशन को लेकर उठने वाले विवाद के बीच पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोमवार को किसी भी बाहरी दबाव से इनकार किया है। प्रकाशक के अनुसार, मैनुस्क्रिप्ट सामान्य संपादकीय प्रक्रिया से गुजरी, लेकिन एक खास मुद्दे पर लेखिका के साथ सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद सोनिया गांधी की टीम ने प्रकाशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि, गोपनीयता और समझौते का हल देते हुए पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने उस मुद्दे का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। किताब का अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन 10 नवंबर को प्रस्तावित है।

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