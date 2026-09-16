फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Why Did Mahua Moitra Claim BJP Workers Pelted Eggs at Her Invoke Justice Dipankar Datta

'स्वतंत्रता सेनानी की तरह गोलियां झेलीं': अंडे फेंके जाने वाले मामले पर बोलीं महुआ मोइत्रा, भाजपा पर लगाए आरोप

Wed, 16 Sep 2026 05:51 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 16 Sep 2026 05:51 PM IST
सार

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उनके निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके। उन्होंने घटना का वीडियो साझा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पिछली टिप्पणी का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने आजादी के सेनानी की तरह स्थिति का सामना किया। महुआ ने न्यायमूर्ति दत्ता की टिप्पणी का जिक्र क्यों किया?पूरा मामला क्या है?

विज्ञापन
Why Did Mahua Moitra Claim BJP Workers Pelted Eggs at Her Invoke Justice Dipankar Datta
महुआ मोइत्रा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल स्थित उनके संसदीय क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके। महुआ मोइत्रा ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पहले की टिप्पणी का हवाला देते हुए उन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र में बैठक के लिए पहुंची थीं और इस दौरान उन पर अंडे फेंके गए। महुआ ने अपने सामने आई स्थिति की तुलना आजादी के सेनानी के गोलियां झेलने से की।

विज्ञापन

महुआ मोइत्रा ने अंडे फेंके जाने को लेकर क्या दावा किया?

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दावा किया कि उनके क्षेत्र में उन पर अंडे फेंके गए। उन्होंने कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक के लिए गई थीं और पश्चिम बंगाल पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी। महुआ ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी मौजूदगी में उन पर अंडे फेंके। उन्होंने घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह आजादी के सेनानी की तरह इसका सामना कर रही थीं। हालांकि, भाजपा की ओर से इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

विज्ञापन

 

 

ये भी पढ़ें- यूपी में सिसकती रही इंसानियत: खुरचकर समेटना पड़ा वजूद, सड़क से चिपक गया था चेहरा, दूर तक फैले चीथड़े; युवक को गाड़ियों ने रौंदा

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का महुआ मोइत्रा से क्या संबंध है?

महुआ मोइत्रा ने अंडे फेंके जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को भी संबोधित किया। उन्होंने न्यायमूर्ति दत्ता की पहले की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि वह उनके निर्वाचन क्षेत्र में बैठक के लिए पहुंचीं और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी। इसके बाद उन्होंने तंज के अंदाज में कहा कि उन्होंने इस स्थिति का सामना उसी तरह किया, जैसे किसी आजादी के सेनानी ने गोलियों का सामना किया था। महुआ का यह बयान उनके खिलाफ चल रहे एक मामले से जुड़ी पिछली अदालती कार्यवाही के संदर्भ में आया।

सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा का मामला क्या था?

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत उन्हें कथित नफरती भाषण के मामले में पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान महुआ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि उन्हें जांच अधिकारी के सामने ऑनलाइन माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने अदालत को बताया था कि महुआ को पहले पुलिस थाने की यात्रा के दौरान अंडे फेंके जाने की धमकी मिली थी और बाद में वास्तव में अंडे फेंके गए थे।

महुआ ने अपने बयान में किस बात पर जोर दिया?

महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठक के लिए गई थीं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस को इसकी जानकारी थी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके। इसके बाद उन्होंने न्यायमूर्ति दत्ता की पिछली टिप्पणी का संदर्भ देते हुए कहा कि उन्होंने आजादी के सेनानी की तरह इस स्थिति का सामना किया। उनका बयान सीधे तौर पर अंडे फेंके जाने की कथित घटना और अदालत में पहले उठाए गए सुरक्षा संबंधी मुद्दे को जोड़ता है।

अंडे फेंके जाने की घटना के बाद मामला क्यों गरमा गया?

महुआ मोइत्रा के आरोप के बाद यह मामला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। सांसद ने सीधे भाजपा कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने का आरोप लगाया है और इसी घटना को लेकर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पहले की टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से घटना या आरोप पर कोई जवाब नहीं है। इस पूरे मामले में फिलहाल महुआ मोइत्रा का दावा, उनका साझा किया गया वीडियो और सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली कार्यवाही से जुड़ी जानकारी सामने है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed