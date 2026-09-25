भविष्य की जंग में कौन बचेगा?: फ्रंट से रियर तक खत्म हुआ सेफ जोन, सीडीएस बोले- दुश्मन मिनटों में कर देगा ढेर

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने गुरुवार को कहा कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत एक समय में सिर्फ एक युद्ध की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य के युद्ध एक साथ कई मोर्चों पर और जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना जैसे कई क्षेत्रों में लड़े जाएंगे।

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