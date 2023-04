West Bengal: बंगाल में अज्ञात दस्तावेजों को लगाई गई आग, CBI और कोलकाता पुलिस के अधिकारी पहुंचे; देखें वीडियो

दक्षिण 24 परगना के भंडार के अंदुल गरिया इलाके में कुछ लोगों ने अज्ञात दस्तावेजों को जला दिया। सीबीआई अधिकारी और कोलकाता पुलिस मौके पर मौजूद हैं। हालांकि, अधिकारियों की ओर से यह पुष्टि नहीं की गई है कि यह दस्तावेज किस विभाग से जुड़े हैं। लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये सरकारी दस्तावेज थे।



खेत में दस्तावेजों को आग लगाने की सूचना मिलने ही सीबीआई की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने मिट्टी से आग बुझाई और अधजले दस्तावेजों को निकालने का प्रयास किया। कई अधजले दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

#WATCH | West Bengal: Unknown documents were burnt by unidentified people in Andul Garia area of Bhandar in South 24 Parganas. CBI officials and Kolkata police on the spot. pic.twitter.com/IMnWQH4LMj

