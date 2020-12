पश्चिम बंगाल सरकार जून में कराएगी बोर्ड परीक्षाएं, जानिए कब से शुरू होंगे एग्जाम

पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षाएं जून में आयोजित की जाएंगी। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को घोषणा की कि 10वीं की परीक्षाएं एक जून से शुरू होंगी। वहीं 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं 15 जून से आयोजित की जाएंगी।

West Bengal secondary education board exams will start from June 1 and the higher secondary education board exams will be held from June 15: West Bengal Council of Higher Secondary Education