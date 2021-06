पश्चिम बंगाल अनलॉक: एक जुलाई तक बढ़ीं पाबंदियां, दुकानें, मॉल व दफ्तर खोलने की रियायतें भी मिलीं

ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी दफ्तर 25 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे। निजी व कार्पोरेट कार्यालय भी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। इनमें भी 25 फीसदी से ज्यादा स्टाफ को नहीं बुलाया जा सकेगा। राज्य के मुख्य सचिव ए. के. द्विवेदी ने बताया कि बंगाल में सरकारी और निजी कार्यालयों को 25 प्रतिशत कर्मियों के साथ 16 जून से काम करने की इजाजत दी गई है। बंगाल में दर्शकों के बिना स्टेडियम के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में परिवहन सेवाओं पर पाबंदी जारी रहेगी।

West Bengal govt extends restrictions till July 1, essential services exempted.



"All govt offices will function with 25% strength. Private and corporate offices will remain open from 10 am to 4 pm with not more than 25% strength," CM Mamata Banerjee says pic.twitter.com/epGIr63hg9