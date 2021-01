बंगाल: सुवेंदु के गढ़ में ममता की ललकार, इस बार नंदीग्राम से लड़ेंगी विधानसभा चुनाव

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की है कि वो इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी वर्तमान में नंदीग्राम से विधायक हैं, जो पिछले महीने ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा भाजपा में शामिल हुए है।

I will contest from Nandigram Assembly. If possible I will contest from both Bhawanipur and Nandigram: West Bengal CM Mamata Banerjee, in Nandigram#WestBengalElection2021 pic.twitter.com/y6F5bNTH9v