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उन्होंने कहा कि किसान जितना धान बेचना चाहेंगे, राज्य सरकार उसकी पूरी खरीद करेगी। इसके साथ ही किसानों को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, बिचौलियों या एजेंटों के लिए कोई जगह नहीं होगी। विधायक किसानों के अभिभावक के रूप में काम करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली सरकार ने किसानों को परेशान किया। मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष में एक लाख नौकरियां देने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी। विज्ञापन



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उन्होंने कहा कि किसान जितना धान बेचना चाहेंगे, राज्य सरकार उसकी पूरी खरीद करेगी। इसके साथ ही किसानों को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारी ने कहा, बिचौलियों या एजेंटों के लिए कोई जगह नहीं होगी। विधायक किसानों के अभिभावक के रूप में काम करेंगे।" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पिछली सरकार ने किसानों को परेशान किया। मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष में एक लाख नौकरियां देने की बात भी दोहराई। उन्होंने कहा, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी।

पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए बिजली सब्सिडी बढ़ाने का एलान किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि करीब चार लाख किसानों को बिजली पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही, पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली सहायता भी 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये की जाएगी।