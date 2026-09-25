उपचुनाव: विजय का डीएमके पर हमला, बोले- जनता की सेवा के लिए हूं; अन्नाद्रमुक-भाजपा से मिलीभगत का भी लगाया आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मदुरांतकम सीट पर 6 अक्तूबर को उपचुनाव होना है। टीवीके ने यहां पूर्व अन्नाद्रमुक विधायक मरगथम कुमारवेल को उम्मीदवार बनाया है। कुमारवेल ने 2026 के विधानसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में विधायक पद से इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो गईं।विजय ने जनसभा में कहा कि वह यहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि जनता के बेटे और भाई के रूप में मरगथम कुमारवेल के लिए वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों के सामने अपनी सरकार के काम और क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे रखना है। विजय ने खुद को जनता का सेवक बताते हुए कहा कि सरकार लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है।विजय ने डीएमके पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नेता ऐसे व्यवहार करते हैं, जैसे पूरा राज्य उनका हो। उन्होंने कहा कि टीवीके की लड़ाई डीएमके की राजनीति और उसके तौर-तरीकों के खिलाफ है। उन्होंने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को संबोधित करते हुए उन्हें अपना ‘मीठा चाचा’ भी कहा और कहा कि राजनीतिक मुकाबला टीवीके और डीएमके के बीच है।विजय ने आरोप लगाया कि डीएमके, अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच पर्दे के पीछे समझ और मिलीभगत है। उन्होंने मतदाताओं से इन दलों को किनारे करने और टीवीके के सीटी चुनाव चिह्न के पक्ष में मतदान करने की अपील की।टीवीके उम्मीदवार मरगथम कुमारवेल ने भी रैली में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्नाद्रमुक इसलिए छोड़ी क्योंकि पार्टी डीएमके के साथ हाथ मिलाने और जनता के फैसले को कमजोर करने की दिशा में जा रही थी। उन्होंने कहा कि वह मदुरांतकम के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने विजय को ‘भाई’ बताते हुए क्षेत्र की जनता के साथ खड़े रहने की बात कही।हालांकि, अन्नाद्रमुक इस दल-बदल को लेकर टीवीके और कुमारवेल पर लगातार सवाल उठा रही है। अन्नाद्रमुक महासचिव ईके पलानीस्वामी ने मदुरांतकम में प्रचार के दौरान कुमारवेल के दल बदलने को ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ बताया और मतदाताओं से इसे चुनाव के जरिए जवाब देने की अपील की। यह उनका राजनीतिक आरोप है।विजय ने परंदूर एयरपोर्ट परियोजना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किसानों और जल निकायों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का कर्ज लेना भ्रष्टाचार के लिए नहीं, बल्कि चुनावी वादों और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए है।विजय ने चेंगलपट्टू जिले के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पहलों का जिक्र किया। मदुरांतकम विधानसभा क्षेत्र इसी जिले में आता है। टीवीके की ओर से इस उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज किया गया है। पार्टी ने विजय की सभा में प्रवेश को सीमित रखते हुए 5,000 लोगों के लिए QR कोड पास जारी किए थे।विजय ने डीएमके शासन के दौरान वीरमणि से जुड़े पोक्सो मामले को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मामले को दबा दिया गया था और इस मुद्दे पर भी डीएमके तथा अन्नाद्रमुक के बीच मिलीभगत थी। इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया को अलग से देखा जाना जरूरी है। विजय के बयान चुनावी मंच से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।विजय ने अपने फिल्मी और राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें दोनों क्षेत्रों में मिली सफलता जनता की वजह से मिली है। उन्होंने कहा कि वह लोगों के समर्थन को अपना सबसे बड़ा आधार मानते हैं। मदुरांतकम उपचुनाव टीवीके, एआईएडीएमके और डीएमके समेत कई दलों के बीच मुकाबला है। सीट पर कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं।