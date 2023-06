पश्चिम बंगाल: राज्यपाल सीवी आनंद ने राजभवन में मनाया स्थापना दिवस; सीएम ममता ने पत्र लिखकर जताई थी आपत्ति

पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के मुद्दे पर सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव जारी है। सीएम ममता बनर्जी की आपत्तियों के बावजूद मंगलवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में 'पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस' का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पंचायत चुनाव के संदर्भ में उन्होंने जनता के स्वतंत्रता से मकदान करने के अधिकार पर जोर दिया। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनके फैसले पर आपत्ति जताई थी। वहीं, जहां टीएमसी ने राज्यपाल के इस कदम का विरोध किया है वहीं, भाजपा ने इसका स्वागत किया है।

#WATCH | West Bengal's 'Foundation Day' being celebrated at Kolkata's Raj Bhavan, in the presence of Governor CV Ananda Bose