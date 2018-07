पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली आ रही हैं। जहां वह कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान वह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित भाजपा के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। जानकारी के मुताबिक भाजपा से नाराज चल रहे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और सांसद शत्रुध्न सिन्हा से भी मुलाकात करेंगी। ममता अमस में एनआरसी द्वारा 40 लाख लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं दिए जाने के मुद्दे पर इन नेताओं से बात करेंगी।

Delhi: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to meet Home Minister Rajnath Singh later today. The TMC chief will also meet Yashwant Sinha and Shatrughan Sinha at advocate Ram Jethmalani's residence (File pic) pic.twitter.com/Vbu0uAOYjj