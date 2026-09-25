पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, "सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ज्ञानेश कुमार को कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोग खुश हैं कि लंबे समय बाद चुनाव में डर और दबाव का माहौल नहीं रहा। किसी की हत्या की घटना नहीं हुई और लोगों को अपनी पसंद से वोट डालने का मौका मिला।

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