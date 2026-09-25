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Hindi News ›   India News ›   West Bengal BJP Chief Samik Bhattacharya Backs Gyanesh Kumar, Says He Deserves at Least Padma Bhushan

वोट चोरी विवाद: ज्ञानेश कुमार के समर्थन में उतरी बंगाल भाजपा, सामिक भट्टाचार्य बोले- पद्म भूषण मिलना चाहिए

Fri, 25 Sep 2026 05:37 PM IST
राहुल कुमार एएनआई, कोलकाता।
एएनआई, कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Fri, 25 Sep 2026 05:37 PM IST
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West Bengal BJP Chief Samik Bhattacharya Backs Gyanesh Kumar, Says He Deserves at Least Padma Bhushan
समिक भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष - फोटो : ANI

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा, "सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ज्ञानेश कुमार को कम से कम पद्म भूषण मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोग खुश हैं कि लंबे समय बाद चुनाव में डर और दबाव का माहौल नहीं रहा। किसी की हत्या की घटना नहीं हुई और लोगों को अपनी पसंद से वोट डालने का मौका मिला। 

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उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य में ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की पहल की। पश्चिम बंगाल के लोगों ने लंबे समय बाद ऐसा चुनाव देखा है। इसलिए राज्य की आम जनता पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार के समर्थन में है।"
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