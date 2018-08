पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मिदनापुर जिले के मकरमपुर में त्रिणमूल कांग्रेस कार्यालय में धमाका हुआ है। जिसमें पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई है जबकि पांच लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है।

West Bengal: A blast has occurred at TMC party office in Makarampur of West Midnapore district. One party worker dead, 5 injured. A police team is present at the spot. Investigation is underway. pic.twitter.com/Agg3HC3o5h