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मौसम: राजस्थान-यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मानसून से कई राज्यों का बदला मिजाज; कहां बरसेंगे बादल?

Sat, 05 Sep 2026 08:04 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 05 Sep 2026 08:04 AM IST
सार

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। कहीं नदी-नालों में पानी बढ़ रहा है, तो कहीं भारी बारिश से रास्ते प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का रुख कैसा रहेगा? पढ़िए रिपोर्ट

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मानसून ने बदला मौसम का मिजाज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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मानसून की सक्रियता ने देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा है। वहीं, यूपी में भी शनिवार से बारिश तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं अगले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है।
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राजस्थान में कहां भारी बारिश का अलर्ट?
राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है। इससे नदी-नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है। कई जगह रास्तों पर पानी भर गया है। इससे आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार को धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 24 जिलों में यलो अलर्ट है।
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नदियों का जलस्तर क्यों बढ़ा?
लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश हुई है। इसका असर राजस्थान की नदियों पर पड़ा है। नदियों में पानी की आवक बढ़ गई है। कालीसिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद झालावाड़ क्षेत्र में कालीसिंध और छापी बांध के गेट खोल दिए गए। यहां से पानी की निकासी की गई। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश हुई। 3 सितंबर शाम 6 बजे से 4 सितंबर शाम 6 बजे तक यहां 175 मिमी बारिश दर्ज की गई।
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तेज बारिश के बाद बरसाती नदियों और नालों का जलस्तर भी बढ़ गया। कई ग्रामीण इलाकों में रास्तों पर पानी भर गया। इससे यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की अपील की है।

कोटपूतली में 45 मिनट में कितना पानी बरसा?
कोटपूतली-बहरोड़ के कोटपूतली शहर में शुक्रवार दोपहर तेज बारिश हुई। करीब 45 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। जयपुर ग्रामीण के अलावा बारां, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा और टोंक में भी कई जगह बारिश हुई। कुछ इलाकों में 1 से 3 इंच तक पानी बरसा। चित्तौड़गढ़ और बूंदी समेत दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी नदी-नालों और झरनों में पानी की आवक बढ़ गई है।

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बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का क्या असर?
राजस्थान में बारिश के इस दौर की वजह बंगाल की खाड़ी से आया मौसम सिस्टम है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान में बारिश बढ़ी है। मानसून ट्रफ भी सक्रिय है। यह राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी की ओर बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश जारी रह सकती है। 6 सितंबर को भी कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक हो सकती है।

जयपुर में बारिश से तापमान कितना गिरा?
राजधानी जयपुर में शुक्रवार सुबह से रुक-रुककर बारिश होती रही। दोपहर बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर 12.3 मिमी और कलेक्ट्रेट पर 9 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण जयपुर का अधिकतम तापमान करीब 7 डिग्री गिर गया। यह 27.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है।

राजस्थान में कहां गर्मी बनी हुई है?
मौसम में बदलाव के कारण राजस्थान में अलग-अलग तस्वीर दिख रही है। पूर्वी हिस्से में बारिश जारी है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में मौसम साफ है। श्रीगंगानगर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी और बीकानेर में भी बारिश का असर कम रहा।

यूपी में बारिश कब बढ़ेगी?
उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। पश्चिमी यूपी में शनिवार को भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद बारिश का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ सकता है। 6 से 8 सितंबर के बीच पूर्वांचल में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मानसून के लगातार सक्रिय रहने से प्रदेश में मौसमी बारिश की कमी लगभग खत्म हो गई है। अब यह कमी सिर्फ एक प्रतिशत रह गई है।

शुक्रवार को कहां कितनी बारिश हुई?
शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। हमीरपुर में 75 मिमी, ललितपुर में 72 मिमी, झांसी में 61.7 मिमी और आगरा में 52 मिमी बारिश दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, निम्न दबाव क्षेत्र के असर से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश तेज होगी।


बारिश कब कम हो सकती है?
इसके बाद मौसम प्रणाली आगे बढ़ेगी और अपनी दिशा बदलेगी। इससे 6 से 8 सितंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं तेज से भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद निम्न दबाव क्षेत्र का असर कमजोर होगा। इसके साथ ही बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।

यूपी के किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी?
शनिवार के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बदायूं समेत आसपास के इलाकों में तेज से भारी बारिश हो सकती है।
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