पश्चिम बंगाल: टीएमसी कार्यकर्ता को मारी गोली, हावड़ा में भड़की हिंसा

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद हावड़ा के बॉटनिकल गार्डन इलाके में हिंसा भड़क उठी। गुस्साए लोगों ने कुछ जगहों पर आग लगा दी।

West Bengal: Violence erupted in Howrah’s Botanical Garden area after a Trinamool Congress worker was shot dead by unidentified persons. (29.12) pic.twitter.com/Tq3y2POi8y