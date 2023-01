Veer guardian 2023: पहली बार देश के बाहर गरजेगी भारत की नारी शक्ति, युद्धाभ्यास में भाग लेंगी महिला पायलट

भारतीय वायु सेना की महिला फाइटर पायलट पहली बार देश के बाहर होने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेंगी। वह जापान में होने वाले युद्धाभ्यास में भारतीय दल का हिस्सा होंगी।

#WATCH | Jodhpur: IAF fighter pilots Group Capt Arpit Kala, Sqn Leaders Bhavna Kanth & Mukul Bawa demonstrate Su-30MKI fighter jet capabilities. For the first time, a woman fighter pilot, who flies Su-30MKI, Sqn Leader Avni Chaturvedi, will be joining an int'l wargame abroad. pic.twitter.com/WpnCviMxzz