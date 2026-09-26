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रेवंत रेड्डी के ‘दो परिवारों की लड़ाई’ वाले बयान पर बवाल, भाजपा-विहिप ने किया पलटवार

Sat, 26 Sep 2026 06:07 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 06:07 PM IST
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Uproar over Revanth Reddy s battle between two familiesremark, BJP and VHP hit back
CM रेवंत रेड्डी - फोटो : अमर उजाला

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर भारत की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को 'संघ परिवार' और 'गांधी परिवार' के बीच की लड़ाई बताने के लिए जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे पूरी तरह से मानसिक दिवालियापन बताया।

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केरल के नीलांबुर में प्रतिष्ठित आर्यदान मोहम्मद पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शुक्रवार को बोलते हुए मुख्यमंत्री रेड्डी ने दावा किया कि 'गांधी परिवार' देश के लिए बलिदानों का प्रतीक है, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि 'संघ परिवार' भारत को धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि रेवंत रेड्डी वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए कहा था कि 'कांग्रेस मुसलमान है और मुसलमान कांग्रेस है।' इसका मतलब है कि दोनों का एक-दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है।
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उन्होंने बताया कि जिहादी तुष्टीकरण के मामले में वे इतनी नीच हरकत पर उतर आए हैं कि उन्होंने संघ की तुलना राष्ट्रविरोधी संगठनों से करना शुरू कर दिया है... इस तरह की टिप्पणियां रेवंत रेड्डी को शोभा नहीं देतीं क्योंकि वे मुख्यमंत्री हैं। भाजपा सांसद तरुण चुघ ने मुख्यमंत्री रेड्डी की टिप्पणियों को 'चापलूसी' करार दिया। चुघ ने कहा कि चापलूसी अब चरम सीमा पर पहुंच गई है।
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गांधी परिवार का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणियां अपने 'भ्रष्ट, निराश आकाओं' को खुश करने के लिए की हैं।भाजपा सांसद ने कहा कि एक भ्रष्ट परिवार की चापलूसी करने और उसकी प्रशंसा करने की होड़ लगी हुई है। बेहद भ्रष्ट गांधी-नेहरू परिवार, जिनकी नीतियों ने भारत में नीतिगत गतिरोध पैदा किया और जो सिखों के हत्यारे हैं, उनकी तुलना आरएसएस से की जा रही है, जिसके समर्पित देशभक्त अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। यह घोर मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है।


इससे पहले दिन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस ने अब खुलेआम स्वीकार कर लिया है कि उनके लिए लड़ाई 'गांधी परिवार' को सत्ता में वापस लाने की है। सच्चाई सबके सामने है। इसका 'वोट चोरी', चुनाव आयोग, संविधान या लोकतंत्र से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का असली उद्देश्य गांधी-वड्रा परिवार को सत्ता में वापस लाना है। कांग्रेस के लिए परिवार सर्वोपरि है, और केवल परिवार ही सर्वोपरि है।

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