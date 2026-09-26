फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mamata Banerjee Alleges Voter Deletions to Benefit BJP, INDIA Bloc Meeting Likely on September 30

राजनीति: एसआईआर विवाद के बीच 30 सितंबर को दिल्ली में जुटेगा इंडिया ब्लॉक? ममता बोलीं- राहुल से हुई बैठक की बात

Sat, 26 Sep 2026 06:03 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: शिवम गर्ग Updated Sat, 26 Sep 2026 06:03 PM IST
सार

एसआईआर विवाद के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो सकती है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से विपक्षी दलों को साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करने को कहा है।

विज्ञापन
Mamata Banerjee Alleges Voter Deletions to Benefit BJP, INDIA Bloc Meeting Likely on September 30
इंडिया गुट के नेताओं की 30 सितंबर को बैठक संभव (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों और विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है।

विज्ञापन


हुगली के श्रीरामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया भाजपा को विधानसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए की गई और वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए।
विज्ञापन


ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल भाजपा के हित में किया गया। उन्होंने कहा कि अब इससे जुड़ी सच्चाई सामने आ रही है। हालांकि, ये ममता बनर्जी के राजनीतिक आरोप हैं और चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तथा इससे जुड़े दावों पर अपना पक्ष अदालत में रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ममता ने राहुल गांधी को भेजा संदेश
ममता बनर्जी ने कहा "मैंने राहुल गांधी को संदेश भेजा और उनसे कहा कि हमें साथ बैठना चाहिए।" उनके मुताबिक, इंडिया ब्लॉक की यह बैठक दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में 30 सितंबर को हो सकती है। ममता के बयान के बाद विपक्षी दलों के बीच बैठक को लेकर समन्वय की कोशिशें तेज होने की बात सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से फोन पर भी बातचीत की थी। उन्होंने जल्द बैठक बुलाने का आग्रह किया।

ममता बनर्जी से माकपा की नेता ने की बात
माकपा, भाकपा और भाकपा माले लिबरेशन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना हमला तेज किया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक 29 सितंबर को होने वाली है। इसमें इस मुद्दे पर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

SIR और चुनाव आयोग पर चर्चा की संभावना
प्रस्तावित बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विपक्षी दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संयुक्त रुख और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों, एसआईआर  की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, बैठक का अंतिम एजेंडा और इसमें शामिल होने वाले सभी दलों की सूची की आधिकारिक पुष्टि अलग-अलग स्तर पर होनी बाकी है। 30 सितंबर की बैठक को लेकर विपक्षी दलों के बीच बातचीत जारी है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या तैयारी कर रहा विपक्ष?
विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नए प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों से जांच के बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने की संभावना है। विपक्ष की ओर से ऐसा यह तीसरा प्रयास होगा। विपक्षी दलों की ताजा लामबंदी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद तेज हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कई मौकों पर आपत्तियां उठाई थीं।

 
चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी बहुसदस्यीय संस्था में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है। आयोग ने यह भी कहा है कि उसके आदेशों को पूरी कानूनी मंजूरी हासिल है और वे वैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं। इससे पहले 23 राजनीतिक दलों और एक निर्दलीय सांसद ने एसआईआर प्रक्रिया तथा चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश से सामूहिक रूप से संपर्क किया था। इससे इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के बीच व्यापक समन्वय का संकेत मिला है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed