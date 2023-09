NIA: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल ट्रेन आगजनी और भोक्ता हत्या मामले में दाखिल किए आरोपपत्र, जानें पूरा मामला

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दो अलग-अलग मामले में आरोपपत्र दाखिल किए हैं। पहला केरल ट्रेन आगजनी मामले में, दूसरा नरेश सिंह भोक्ता नाम के एक नागरिक की नृशंस हत्या से जुड़े बिहार मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

दो अप्रैल को लगाई थी ट्रेन में आग

केरल ट्रेन आगजनी के मामले में एनआईए ने एकमात्र आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

गौरतलब है कि बीती दो अप्रैल को अलप्पुझा-कन्नूर एक्सप्रेस में कोझिकोड के एलाथुर इलाके में शाहरुख सैफी नामक व्यक्ति ने ट्रेन की बोगी में आग लगा दी थी। इस घटना में नौ लोग घायल हुए थे, जिनमें से तीन लोगों की मौत हो गई थी।

