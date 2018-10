कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सत्य एवं अहिंसा भारत की बुनियाद हैं और सच्चे देशभक्तों को इनकी रक्षा करनी होगी। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार सुबह राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

Gandhiji is not an immobile statue, he is a living set of ideas and values flowing through India.



Truth and non-violence, which he lived for and was killed for are the foundation of our country.



True patriots must protect them. #GandhiJayanti#Gandhi150 pic.twitter.com/ltgTBgBhYF