'कांग्रेस एक मदहोश व्यक्ति के पीछे चल रही': भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- वे मतिभ्रम के शिकार हैं

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भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कई राजनीतिक प्रयोग किए और सभी विफल रहे। भाजपा ने कहा, 'दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में उनका (राहुल गांधी) दाखिला निशानेबाजी में एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी के रूप में हुआ था। उसके बाद निशाना ऐसा चूकता है कि सारे निशाने चूकते ही चले जा रहे हैं। देश ने किसी निशानेबाजी में उनका कोई नामो-निशान देखा ही नहीं होगा। उन्होंने 1996-99 के बीच में मॉनिटर नाम की एक ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, वो बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने बैकॉप्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी में साझेदारी ली। 2003 से लेकर 2009 तक उसमें डायरेक्टर रहें, वो भी बंद हो गई। उसके बाद उन्हें 2014 में पार्टी ने अपना अघोषित नेता बनाया और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे निम्न संख्या पर लोकसभा में पहुंची।'भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर चुनाव कराने की बात कही लेकिन कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने वंशवादी राजनीति के खिलाफ बात की, लेकिन गांधी परिवार से ही तीन लोग सांसद हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनियाभर में जो उपद्रव हो रहे हैं, उनमें उपद्रवी ही अराजकता कर रहे हैं, लेकिन भारत में ही ऐसा हो रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष ही अराजकता कर रहे हैं, कभी आकाशवाणी केंद्र में धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।भाजपा सांसद ने कहा, 'राहुल गांधी कहते हैं कि 200 अधिकारी उनके संपर्क में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें मैसेज करते हैं, फिर कहते हैं कि संघ में महिलाएं नहीं है और ये भी कहते हैं कि संघ की महिलाएं ही उन्हें बता रही हैं। अक्सर विशेष प्रकार के पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को ऐसा मतिभ्रम होता है। हैरानी की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी इस मतिभ्रम को सच मानकर आचरण करने लगी है। यानी उस मदहोशी को सच मानकर कांग्रेस ने अपने होश खो दिए हैं और एक मदहोश के पीछे अपनी तबाही का पैगाम लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं।'भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'राहुल गांधी जब-जब बाहर जाते हैं, वो अज्ञात स्थानों पर जाते हैं और संदिग्ध लोगों से मिलकर आते हैं। यहां आकर वो भारत विरोधी प्रचार करते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, आपने भारत के जैसा उदाहरण कहीं नहीं देखा होगा। यूरोप हो, फ्रांस हो, इटली हो, अल्बानिया हो; उपद्रवी उपद्रव करते नजर आ रहे हैं, कहीं पर भी नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट करता हुआ, आकाशवाणी भवन में घुसता हुआ और कहीं कूद-फांद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है।'